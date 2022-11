Construction de piscines Bordeaux Gironde

Descriptif d'une piscine à fond incurvé



Piscine comportant un grand et un petit bain. C'est le fond le plus commun et le plus simple d'entretien. Il convient à tous. Le petit bain est très pratique pour les enfants qui peuvent jouer tranquillement, le grand bain permet la nage et les jeux pour les plus grands.

Les autres types de piscine à fond

Fond amovible

Le principe est le même qu'un fond mobile cependant il est plus simple, plus rapide d'installation et d'utilisation. Ce fond est donc idéale pour les utilisations périodiques ou de courte durée. Ce fond est surtout utilisé dans les piscines publiques.

Fond avec fosse à plonger

Ce fond est idéal pour les sportifs (ou les acrobates) car elle permet les plongeons. Elle est constituée d'une grande descente et d'une fosse.

Fond mobile

Cette piscine peut varier de profondeur et permet donc ainsi la pratique de certains sports comme les cours de plongée, les compétitions... . .